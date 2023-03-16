سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء شهباز شريف الذي أعرب عن تفاؤله بسرعة تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني خلال الفترة القادمة، ونجاح حكومته في الحصول على دعم اقتصادي من صندوق النقد الدولي.

واهتمت بوصول وفد أمريكي برئاسة مساعد وزير الخارجية لموارد الطاقة جيوفري بيات إلى باكستان للمشاركة في حوار أمن الطاقة الأمريكي الباكستاني.

وتطرقت إلى استمرار باكستان في إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا.

وتابعت زيارة رئيس الحرس الوطني بمملكة البحرين الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى باكستان، ولقاءاته بكبار المسئولين في المؤسسة العسكرية الباكستانية لبحث أوجه التعاون الثنائي.

وعرجت صحف الخميس على متفرقات منها تأثر الأسواق العالمية سلباً بأزمة انهيار البنوك الأمريكية المتخصصة في تمويل قطاعي التكنولوجيا والعملات المشفرة، وإعلان السلطات الأفغانية عن مقتل سبعة عشر شخصا من عمال مناجم الذهب وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم.

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