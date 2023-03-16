السعودية اليوم / الجيش الباكستاني يقضي على ثمانية إرهابيين في وزيرستان



إسلام آباد 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل ثمانية مسلحين من العناصر الإرهابية خلال تبادل إطلاق النار مع قواته في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة عسكرية بعملية تمشيط أمني في بلدة "زنكره" بوزيرستان المحاذية لأفغانستان لتعقب أثر عناصر إرهابية بناء على معلومات استخباراتية، حيث تم القضاء على ثمانية إرهابيين، فيما أصيب جنديان بجروح خلال العملية جراء قذائف هاون أطلقت من جانب الإرهابيين.

وأضاف أن طفلين قتلا إثر تعرضهما لإصابات خلال الاشتباكات بين الفرقة العسكرية والعناصر الإرهابية.

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