اقتصادي / انخفاض معدل البطالة في أستراليا إلى 3.5% في شهر فبراير الماضي



كانبيرا 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن انخفاض معدل البطالة في أستراليا إلى 3.5% في شهر فبراير 2023م الماضي.

وقال رئيس إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات بيورن جارفيس : "مع إضافة حوالي 65 ألف وظيفة ، انخفض معدل البطالة في فبراير الماضي إلى 3.5% وعاد إلى المستوى الذي كان عليه في ديسمبر 2022م الماضي".

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06:10ت م

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