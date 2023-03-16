السعودية اليوم / زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا وتحذيرات من تسونامي



ويلينغتون 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفاد المركز الأمريكي لرصد الزلازل بأن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، فيما تم إصدار تحذير من احتمال وقوع أمواج مد بحري عالية ( تسونامي ) جراء الزلزال.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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