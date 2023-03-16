السعودية اليوم / رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي



رام الله 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان ، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في فلسطين.

وقال اشتية خلال اللقاء إن الحكومة تواجه وضعا ماليا معقدا نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، وارتفاع حجم الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، إضافة لتضخم الأسعار نتيجة المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية.

وأضاف أن الأزمة المالية التي نواجهها هي بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي علينا وهو المسبب الرئيسي لها، واستمرار تنصل إسرائيل وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة معها.

كما بحث الجانبان أجندة اجتماع الدول المانحة المزمع عقده في مايو المقبل، وحث الدول المانحة على دعم الموازنة لمواجهة الأزمة المالية، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوعوده والتزاماته التي قطعها في الاجتماعات السابقة.

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