السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير ويتوقع انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35/ساعة تصل إلى 45 كم /ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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