سياسي / رئيس وزراء إثيوبيا يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية



أديس أبابا 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور أديس أبابا حاليا.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن الجانبين تناولا أيضا سبل تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد ومساعي التنمية وخاصة الزراعة والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي أقر بتقدم واضح أحرزته إثيوبيا فيما يتعلق باتفاق السلام.

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