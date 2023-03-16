السعودية اليوم / إصابة 16 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس



رام الله 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أصيب 16 فلسطينيا الليلة الماضية في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس لتأمين دخول يهود لمنطقة قبر يوسف مما أدى لاندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وأضافت أن المواجهات أسفرت عن 16 إصابة على الأقل بالرصاص الحي والمعدني وآخرين بحالات اختناق.

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