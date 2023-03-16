السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب سواحل الفلبين



مانيلا 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين الجنوبية أمس .

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 21.25 بالتوقيت العالمي (0.25 بتوقيت موسكو) على بعد 180 كيلومترًا شمال غرب قرية سارانجاني في مقاطعة دافاو، وعلى عمق 70.5 كيلومترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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03:55ت م

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