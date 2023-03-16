رياضي / فوز الكويت الكويتي ونواذيبو الموريتاني والجيش الملكي المغربي في كأس الملك سلمان للأندية



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

فاز الكويت الكويتي على شبيبة الساورة الجزائري بهدف دون رد، وتغلب نواذيبو الموريتاني على شباب الأردن الأردني 4-1، وبنفس النتيجة فاز الجيش الملكي المغربي على الاتحاد الليبي أمس ضمن مرحلة الذهاب من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ففي المباراة الأولى، حقق الكويت الكويتي فوزاً بهدف دون مقابل على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري، سجله اللاعب محمد مرهون. ويتجدد اللقاء بين الفريقين على ملعب ميلود هدفي في مدينة وهران، يوم 21 مارس الحالي، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة المقبلة.

وفي المباراة الثانية حقق نواذيبو الموريتاني فوزاً على ضيفه شباب الأردن الأردني بنتيجة 4-1 على ملعب شيخا بيديه، قبل لقاء العودة بين الفريقين على استاد الأمير محمد في عمّان، يوم 12 أبريل المقبل. وسجل أهداف نواذيبو كل من حميه الطنجي وعثمان فاي بواقع هدفين لكل منهما، بينما جاء هدف شباب الأردن بواسطة وسيم العبدالله.

وفي المباراة الثالثة، حقق الجيش الملكي المغربي انتصاراً على الاتحاد الليبي بنتيجة 4-1، قبل لقاء العودة بينهما في 12 أبريل المقبل على ملعب شهداء بنينا في بنغازي. وسجل أهداف الجيش الملكي كل من مصطفى سهد وآدم النفاتي وكاندو جوزيف وأحمد حمودان، بينما جاء هدف الاتحاد عن طريق اللاعب معاذ عيسى.

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