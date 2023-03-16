رياضي / برايتون يتغلب على كريستال بالاس وخسارة ساوثهامبتون من برينتفورد في الدوري الإنجليزي



لندن 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

تغلب نادي برايتون على ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة بمسابقة

وتمكن برايتون عن طريق لاعبه سولي مارتش من تحقيقه هدفه اليتيم عند الدقيقة 15 من عمر اللقاء ، ليقفز للنقطة 42 في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما بقي كريستال بالاس في المركز الثاني عشر بترتيب الجدول برصيد 27 نقطة.

وفي نفس الجولة، فاز برينتفورد على نظيره فريق ساوثهامبتون بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ستاد ساينت ماري معقل فريق ساوثهامبتون، ويتواجد برينتفورد في المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد نظيره ساوثهامبتون في أسفل جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

// انتهى //

03:11ت م

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لندن 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واستغلب نادي برايتون على ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فالمر أمس الأربعاء.وتمكن برايتون عن طريق لاعبه سولي مارتش من تحقيقه هدفه اليتيم عند الدقيقة 15 من عمر اللقاء ، ليقفز للنقطة 42 في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما بقي كريستال بالاس في المركز الثاني عشر بترتيب الجدول برصيد 27 نقطة.وفي نفس الجولة، فاز برينتفورد على نظيره فريق ساوثهامبتون بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ستاد ساينت ماري معقل فريق ساوثهامبتون، ويتواجد برينتفورد في المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد نظيره ساوثهامبتون في أسفل جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.// انتهى //03:11ت م0017

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