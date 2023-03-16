ثقافي / رئيس وزراء الكويت يكرم الأمير بدر بن عبدالمحسن كشخصية مهرجان القرين الثقافي



الكويت 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

كرّم رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، في ختام مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ28 صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز كشخصية المهرجان.

وقال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري في تصريح خلال الحفل:" إننا اعتمدنا منهجا لتكريم المؤثرين والمبدعين فكانت أهم الفعاليات لهذا المهرجان الثقافي هي تكريم إحدى الشخصيات التي أثرت الثقافة وأعطتها أبعادا إنسانية وأطلقت العنان لآفاقها الإبداعية الخلاقة"، معربا عن سعادته بأن تكون شخصية مهرجان القرين الثقافي في دورته الحالية الأمير بدر بن عبدالمحسن.

وأوضح أن الكويت عملت على تكريم نخبة المثقفين الذين يبنون الحضارات بأفكارهم ويرسخون القيم بنتاج عقولهم ويقومون المجتمعات بما لديهم من وعي وخبرات متراكمة تكرس المنظومة من المبادئ، عاداً المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي نافذة الكويت الثقافية على العالم.

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