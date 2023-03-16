

روما 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

تمكن فريق نابولي الإيطالي أمس الأربعاء من التأهل بجدارة إلى الدور ربع نهائي

وسجل أول أهداف المباراة فيكتور أوسيمين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، الذي سجل هدفه الثاني بعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن يثبت بيوتر زيلينسكي فوز نابولي بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

// انتهى //

02:32ت م

0014



روما 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واستمكن فريق نابولي الإيطالي أمس الأربعاء من التأهل بجدارة إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على ضيفه الألماني اينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب لدور الثمانية.وسجل أول أهداف المباراة فيكتور أوسيمين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، الذي سجل هدفه الثاني بعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن يثبت بيوتر زيلينسكي فوز نابولي بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63.// انتهى //02:32ت م0014

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / نابولي الإيطالي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية على اينتراخت فرانكفورت الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.