السعودية اليوم / السفيرة أبوغزالة : ضمان التعليم وتعزيز جودته أولوية في السياسات الاجتماعية للجامعة العربية



القاهرة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة أن ضمان التعليم وتعزيز جودته أولوية في السياسات الاجتماعية للجامعة العربية.

وأوضحت السفيرة أبو غزالة في بيان لها بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس من كل عام ويتخذ هذا العام شعار "الحق في تعليم ذي جودة" أن الجامعة ستواصل إيلاء الأولوية لمجال التعليم في مختلف مستوياته إيمانا منها بأن التعليم كحق والتنمية كهدف صنوان لا يفترقان، منوهة بأن الجامعة تولي الاهتمام اللازم للتربية على حقوق الإنسان والذي تجسد من خلال إطلاق "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان".

وبينت أبو غزالة أن الحق في تعليم ذي جودة هو مبدأ حقوقي وهدف تنموي ونقطة ارتكاز لتحقيق التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ما يستدعي مضاعفة الجهود لزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس وكذا مواصلة التعاون الدولي وتعزيز جهود نقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات مع رصد الموارد الكافية لتوفير تعليم عن بعد لا يقل جودة عن التعليم الحضوري.

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