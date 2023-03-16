شكرا لقرائتكم خبر عن إلقاء القبض على نجل رامون دياز مدرب الهلال بتهمة القتل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية الصادرة في الساعات الآولى من صباح اليوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر مارس الجارى أنه تم إلقاء القبض على نجل رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم في قبض قتل.

إلقاء القبض على نجل رامون دياز مدرب الهلال بتهمة القتل

وتعرضت أسرة ميشيل نجل رامون دياز مدرب الهلال السعودي، لحادث سير في وقت سابق وبالتحديد في مدينة بوينس آيرس وهو ما نتجد عنه وفاة الزوجة وسائق السيارة الآخري.

وبحسب صحيفة “Radio Mitre” الأرجنتينية أن الشرطة الأرجنتينية قامت بالتحفظ على ميشيل دياز في الساعات الماضية وتم توجيه تهمة القتل العمد.

وأوضحت الصحيفة إلى أن النائب العام في الأرجنتين قرر إلقاء القبض على نجل رامون دياز بعد أن غادر المستشفي في الساعات الآولى من يوم أمس الثلاثاء.