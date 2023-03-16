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إيقاف 766 شخصا بقضايا فساد

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الـ6 الأشهر الماضية، 1588 تحقيقًا، وأوقفت 766 شخصًا، وقامت بجولات رقابية بلغت 16373 جولة، وشملت الجهات الحكومية كلا من وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والطاقة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فضلا عن الضريبة والجمارك، وكانت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري، الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

جولات وتحقيقات

رجب

2194 جولة رقابية

241 تحقيقًا

إيقاف 159 شخصًا.

جمادي الآخرة

2364 جولة

307 تحقيقات

إيقاف 142

صفر

3164 جولة

147 تحقيقًا

إيقاف 97

ربيع الأول

3426 جولة

148 تحقيقًا

إيقاف 60

ربيع الآخر

2799 جولة

308 تحقيقات

إيقاف 138

جمادى الأولى

2426 جولة

437 تحقيقًا

170 موقوفًا


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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