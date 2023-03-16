إيقاف 766 شخصا بقضايا فساد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الـ6 الأشهر الماضية، 1588 تحقيقًا، وأوقفت 766 شخصًا، وقامت بجولات رقابية بلغت 16373 جولة، وشملت الجهات الحكومية كلا من وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والطاقة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فضلا عن الضريبة والجمارك، وكانت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري، الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير. جولات وتحقيقات رجب 2194 جولة رقابية 241 تحقيقًا إيقاف 159 شخصًا. جمادي الآخرة 2364 جولة 307 تحقيقات إيقاف 142 صفر 3164 جولة 147 تحقيقًا إيقاف 97 ربيع الأول 3426 جولة 148 تحقيقًا إيقاف 60 ربيع الآخر 2799 جولة 308 تحقيقات إيقاف 138 جمادى الأولى 2426 جولة 437 تحقيقًا 170 موقوفًا



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