إيقاف 766 شخصا بقضايا فساد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الـ6 الأشهر الماضية، 1588 تحقيقًا، وأوقفت 766 شخصًا، وقامت بجولات رقابية بلغت 16373 جولة، وشملت الجهات الحكومية كلا من وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والطاقة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فضلا عن الضريبة والجمارك، وكانت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري، الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
جولات وتحقيقات
رجب
2194 جولة رقابية
241 تحقيقًا
إيقاف 159 شخصًا.
جمادي الآخرة
2364 جولة
307 تحقيقات
إيقاف 142
صفر
3164 جولة
147 تحقيقًا
إيقاف 97
ربيع الأول
3426 جولة
148 تحقيقًا
إيقاف 60
ربيع الآخر
2799 جولة
308 تحقيقات
إيقاف 138
جمادى الأولى
2426 جولة
437 تحقيقًا
170 موقوفًا
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