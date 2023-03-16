789 طريقا تسلمتها أمانات 7 مناطق - #عاجل

بلغ إجمالي الطرق المسلمة من الهيئة العامة للطرق، لأمانات 7 مناطق، 789 طريقا، في وقت بلغ طول الطرق المفردة المسلمة 2028 كم، والطرق المزدوجة 766 كم، وبلغ عدد الجسور المسلمة 382 جسرا، واستحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من الطرق والجسور المسلمة، بـ258 طريقا، وحلت الجوف ثانيا بـ170 طريقا، ونجران ثالثا بـ146 طريقا، والباحة رابعا بـ106 طرق، وحائل خامسا بـ54 طريقا، وجازان سادسا بـ46 طريقا، والحدود الشمالية سابعا بـ13 طريقا.

طرق مفردة

استفادت 7 مناطق من تسليم الطرق، إذ بلغت طول الطرق المفردة في منطقة جازان 160 كم، والمزدوجة 103 كم، وأطوال الطرق المسلمة 246 كم، وبلغ طول طرق عسير المفردة 770 كم، والمزدوجة 61 كم، والطرق السريعة بطول 17 كم، وأطوال الطرق المسجلة بطول 847 كم، وبلغ طول طرق حائل المفردة 165 كم، والمزدوجة 79 كم، والطرق السريعة بطول 151 كم، وأطوال الطرق المسلمة 395، وبلغت طرق نجران المفردة 316 كم، والمزدوجة 133 كم، والطرق السريعة بطول 20 كم، وأطوال الطرق المسلمة 469 كم، وبلغت أطوال طرق الحدود الشمالية 18 كم، والمزدوجة 143 كم، وأطوال الطرق المسلمة 131 كم، وبلغت أطوال طرق الجوف المفردة 171 كم، والمزدوجة 68 كم، وأطوال الطرق المسلمة 239 كم، وبلغت أطوال طرق الباحة مفردة بطول 358 كم، والمزدوجة بطول 162 كم، والطرق السريعة بطول 14 كم، وأطوال الطرق المسلمة 534 كم.

382 جسرا

استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من الجسور المسلمة، والتي بلغت 108 جسور، وحلت حائل ثانيا بـ103 جسور، والباحة ثالثا بـ75 جسرا، ونجران رابعا بـ32 جسرا، وجازان خامسا بـ29 جسرا، والحدود الشمالية سادسا بـ28 جسرا، والجوف سابعا بـ7 جسور.

طرق وجسور

789 طريقا مسلما للأمانات

2028 كم أطوال الطرق المفردة

766 أطوال الطرق المزدوجة

382 إجمالي الجسور

7 أمانات مستفيدة

الأكثر طرقا مسلمة

عسير: 258

الجوف: 170

نجران: 146

الباحة: 106

حائل: 54

الأكثر جسورا

عسير: 108

حائل: 103

الباحة: 75

نجران: 32

جازان: 29