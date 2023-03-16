789 طريقا تسلمتها أمانات 7 مناطق - #عاجل

طرق مفردة
استفادت 7 مناطق من تسليم الطرق، إذ بلغت طول الطرق المفردة في منطقة جازان 160 كم، والمزدوجة 103 كم، وأطوال الطرق المسلمة 246 كم، وبلغ طول طرق عسير المفردة 770 كم، والمزدوجة 61 كم، والطرق السريعة بطول 17 كم، وأطوال الطرق المسجلة بطول 847 كم، وبلغ طول طرق حائل المفردة 165 كم، والمزدوجة 79 كم، والطرق السريعة بطول 151 كم، وأطوال الطرق المسلمة 395، وبلغت طرق نجران المفردة 316 كم، والمزدوجة 133 كم، والطرق السريعة بطول 20 كم، وأطوال الطرق المسلمة 469 كم، وبلغت أطوال طرق الحدود الشمالية 18 كم، والمزدوجة 143 كم، وأطوال الطرق المسلمة 131 كم، وبلغت أطوال طرق الجوف المفردة 171 كم، والمزدوجة 68 كم، وأطوال الطرق المسلمة 239 كم، وبلغت أطوال طرق الباحة مفردة بطول 358 كم، والمزدوجة بطول 162 كم، والطرق السريعة بطول 14 كم، وأطوال الطرق المسلمة 534 كم.
382 جسرا
استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من الجسور المسلمة، والتي بلغت 108 جسور، وحلت حائل ثانيا بـ103 جسور، والباحة ثالثا بـ75 جسرا، ونجران رابعا بـ32 جسرا، وجازان خامسا بـ29 جسرا، والحدود الشمالية سادسا بـ28 جسرا، والجوف سابعا بـ7 جسور.
طرق وجسور
789 طريقا مسلما للأمانات
2028 كم أطوال الطرق المفردة
766 أطوال الطرق المزدوجة
382 إجمالي الجسور
7 أمانات مستفيدة
الأكثر طرقا مسلمة
عسير: 258
الجوف: 170
نجران: 146
الباحة: 106
حائل: 54
الأكثر جسورا
عسير: 108
حائل: 103
الباحة: 75
نجران: 32
جازان: 29
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