

لندن 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

تمكن

وتمكن ريال مدريد من إحراز هدف الفوز خلال الدقيقة 80 من عمر اللقاء عن طريق لاعبه الدولي الفرنسي كريم بنزيما.

// انتهى //

02:00ت م

0012



لندن 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واستمكن ريال مدريد حامل اللقب من تجاوز ليفربول الإنجليزي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء بهدف نظيف، ليتأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-2.وتمكن ريال مدريد من إحراز هدف الفوز خلال الدقيقة 80 من عمر اللقاء عن طريق لاعبه الدولي الفرنسي كريم بنزيما.// انتهى //02:00ت م0012

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / ريال مدريد يعبر ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.