السعودية اليوم / وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة لجمهوريتي ملاوي وموزمبيق في ضحايا الإعصار الذي ضرب البلدين



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية

وأكدت الوزارة، تضامن المملكة مع شعبي وحكومتي جمهورية ملاوي، وجمهورية موزمبيق، في هذا المصاب، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والأمن والسلامة للبلدين الصديقين.

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الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسأعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية لحكومتي جمهورية ملاوي، وجمهورية موزمبيق، وذوي ضحايا الإعصار الذي ضرب البلدين، وأدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.وأكدت الوزارة، تضامن المملكة مع شعبي وحكومتي جمهورية ملاوي، وجمهورية موزمبيق، في هذا المصاب، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والأمن والسلامة للبلدين الصديقين.// انتهى //00:14ت م0001

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