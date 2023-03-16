السعودية اليوم / محافظ القطيف يدشن فعاليات مهرجان "لنشاركهم"



القطيف 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دشن محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف، مساء اليوم، فعاليات مهرجان "لنشاركهم"، الذي ينظمه نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، لمدة 5 أيام، في مشروع الرامس بوسط العوامية، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية لذوي الإعاقة الدكتور خالد بن ناصر الجميعة، ومشاركة أكثر من 50 من الجهات الفاعلة في تقديم الخدمات والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الأسر المنتجة والأهالي.

وشهد المحافظ توقيع عقد إنشاء مركز زهور المستقبل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة 6 ملايين ريال، وهو المركز الذي سيقدم خدمات حديثة ومتكاملة لهذه الفئة الغالية، وبطاقة استيعابية عالية.

وأشاد محافظ القطيف بالحضور اللافت من الجهات الفاعلة في المهرجان، ومشاركتهم في هذا الحدث، منوها بأهمية منح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم وتمكينهم ليكونوا جزءًا فعالًا وسط المجتمع ليكون لهم دور يخدمون من خلاله وطنهم ودعم تنميته.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المنوّعة، منها الثقافية والصحية والاجتماعية والترفيهية للزوار وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب العديد من المفاجآت والأنشطة الأخرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية لذوي الإعاقة الدكتور خالد بن ناصر الجميعة، أن المهرجان يتيح الفرصة لإبراز الطاقات الفاعلة لذوي الإعاقة في المجتمع عبر إشراكهم في التنظيم، وكذلك التعريف بالرياضات المختلفة التي تمارسها هذه الفئة من الجنسين في منشأة النادي وبحضور العديد من المدربين والمدربات.

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23:56ت م

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