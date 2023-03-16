السعودية اليوم / ‏سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح المستشفى السعودي الألماني



مكة المكرمة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير ‫بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ‏اليوم، المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 300 سرير.

// انتهى //

23:54ت م

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