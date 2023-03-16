السعودية اليوم / مكتب وزارة البيئة بالخفجي يدشن أسبوع البيئة 2023



الخفجي 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

دشن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخفجي أسبوع البيئة 2023 بعنوان "بيئتك تعرفك"، بحضور محافظ الخفجي محمد الهزاع، ومدير مكتب الوزارة بالمحافظة الدكتور محمد الحميدي وعدد من المتطوعين والمشاركين.

وشملت الفعالية توزيع بروشورات توعوية وعرض لوحات إرشادية عن البيئة وأهميتها، إضافة إلى زراعة أكثر من ١٢٠ شتلة.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز السلوك البيئي لدى أفراد المجتمع، وتحفيزهم على حماية البيئة ورعايتها، ورفع مستوى الوعي بأهمية المكون البيئي، والإسهام في المحافظة عليه واستدامته للأجيال القادمة، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء، مما ينعكس ايجابيا على تحسين الأجواء والتقليل من الانبعاثات الكربونية

وأكد الدكتور الحميدي، أهمية تفعيل أسبوع البيئة والمشاركة المجتمعية للمبادرات المصاحبة لهذه الفعاليات مما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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23:46ت م

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