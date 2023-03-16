عملات أموية ورحى ومدقات في موقع حليت الأثري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة التراث أمس الانتهاء من مشروع تنقيب «موقع حليت الأثري» في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض للموسم الثالث 2022م. ويعتبر أحد مواقع التعدين التي تعود إلى العصر الأموي، وله ذكر في المصادر التاريخية المبكرة باسم «معدن النجادي». وأظهرت النتائج، الكشف عن سوق المستوطنة والمكون من وحدات معمارية، كما عثر على مجموعة من الرحي والمدقات التي تستخدم للتعدين،إضافة إلى عملة أموية مؤرخة تعود إلى عام 85هـ، ومثقال وزن يحوي كتابة عربية مبكرة.

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