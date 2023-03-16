شكرا لقرائتكم خبر توثيق المحاصيل والتنوع الثقافي في المطبخ السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف المركز من هذين العملين إلى إظهار المائدة المحلية بتقاليدها وعاداتها، واستعراض المحاصيل السعودية من مختلف مناطق المملكة من خلال العمل مع الهيئة السعودية للسياحة كشريك استراتيجي.
وتأتي السلسلتان اللتان يطلقهما مركز التواصل الحكومي عبر مبادرة كنوز السعودية في 10 حلقات لكل سلسلة، وتعكسان مدى التنوع السعودي.
وتتميز السلسلة التي تتراوح مدة حلقتها الواحدة من 15 إلى 20 دقيقة؛ باستخدامها لعنصري المكان والإنسان، واستعراض قيم البذل والعطاء، وارتباط ذلك بالمائدة في يوم الفرد السعودي، وذلك من خلال أسلوب بسيط في التصوير والحوار يلامس عاطفة المتلقي، وينقل تجربة المائدة السعودية، وتقديمها في محتوى ثري، وسط أجواء موسيقية عاطفية تتناغم وطبيعة المنتج الذي تم تصويره.
وأكد المدير التنفيذي لمبادرة كنوز عبدالله الأحمري، أن السلسلتين تأتيان امتدادا للمشروعات التي أطلقتها المبادرة خلال الفترة الماضية، وتسعى المبادرة من خلال هذه المنتجات لتوثيق قصة الإنسان والمكان والزمان، ونشر قصص النجاح، عبر تمكين الشركات الوطنية من صناعة أعمال بأفضل المعايير؛ لاكتساب مزيد من الخبرات، ورفع جودة العمل الفني.
الجدير بالذكر أن مبادرة كنوز السعودية هي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-، والتي تهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري والفكري، كما يمكن متابعة السلسلتين على عدد من المنصات الإعلامية، منها قناة مركز التواصل الحكومي على اليوتيوب، ومنصة شاهد، والقناة السعودية الأولى ابتداءً من 1 رمضان المقبل.
أهم الأهداف:
- إبراز شخصيات تميزت بإتقان صناعة الموائد.
- رصد قيم الكرم والعطاء لدى المجتمع السعودي.
- إبراز مدى التنوع للمائدة السعودية.
- اعتماد كل منطقة على مواردها الطبيعية في ابتكار الأطباق.
- المخزون المختلف الذي تمتلكه المملكة من الوصفات والأطباق.
- مدى الارتباط الوثيق للإنسان بأرضه واهتمامه بها.
- ما تضفيه الزراعة من أبعاد اقتصادية وتنموية على الفرد والمجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر توثيق المحاصيل والتنوع الثقافي في المطبخ السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.