توثيق المحاصيل والتنوع الثقافي في المطبخ السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرصد التنوع الثقافي في المطبخ السعودي، واستعراض محاصيل الأرض، يدشن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام سلسلتين من الأعمال الوثائقية؛ الأولى بعنوان «ماذا يأكل السعوديون»، والثانية بعنوان «من هالأرض» .

ويهدف المركز من هذين العملين إلى إظهار المائدة المحلية بتقاليدها وعاداتها، واستعراض المحاصيل السعودية من مختلف مناطق المملكة من خلال العمل مع الهيئة السعودية للسياحة كشريك استراتيجي.

وتأتي السلسلتان اللتان يطلقهما مركز التواصل الحكومي عبر مبادرة كنوز السعودية في 10 حلقات لكل سلسلة، وتعكسان مدى التنوع السعودي.

وتتميز السلسلة التي تتراوح مدة حلقتها الواحدة من 15 إلى 20 دقيقة؛ باستخدامها لعنصري المكان والإنسان، واستعراض قيم البذل والعطاء، وارتباط ذلك بالمائدة في يوم الفرد السعودي، وذلك من خلال أسلوب بسيط في التصوير والحوار يلامس عاطفة المتلقي، وينقل تجربة المائدة السعودية، وتقديمها في محتوى ثري، وسط أجواء موسيقية عاطفية تتناغم وطبيعة المنتج الذي تم تصويره.

وأكد المدير التنفيذي لمبادرة كنوز عبدالله الأحمري، أن السلسلتين تأتيان امتدادا للمشروعات التي أطلقتها المبادرة خلال الفترة الماضية، وتسعى المبادرة من خلال هذه المنتجات لتوثيق قصة الإنسان والمكان والزمان، ونشر قصص النجاح، عبر تمكين الشركات الوطنية من صناعة أعمال بأفضل المعايير؛ لاكتساب مزيد من الخبرات، ورفع جودة العمل الفني.

الجدير بالذكر أن مبادرة كنوز السعودية هي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-، والتي تهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري والفكري، كما يمكن متابعة السلسلتين على عدد من المنصات الإعلامية، منها قناة مركز التواصل الحكومي على اليوتيوب، ومنصة شاهد، والقناة السعودية الأولى ابتداءً من 1 رمضان المقبل.

أهم الأهداف:

