شكرا لقرائتكم خبر اختبار إنجليزية لـ90 طالبا وطالبة تمهيدا للأولمبياد العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأدى 92 طالبا وطالبة يمثلون 14 إدارة تعليمية اختبارا تحريريا في اللغة الإنجليزية تمهيدا لخوض منافسات الأولمبياد الذي يهدف إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي الحديث لدى الطلاب والطالبات من خلال تدريبهم وإشراكهم في المنافسات المحلية والدولية، وتحقيق رؤية السعودية 2030.
ويهدف الأولمبياد لترشيح أفضل الطلبة الفائزين للمشاركة في الأولمبياد العالمي للغة الإنجليزية (ELO 2023)، الذي سيقام تحت شعار: (Social Media) في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 21 - 23 رمضان 1444هـ.
المشاركون
- الطلاب والطالبات المتميزون.
- الفئة العمرية - 6-10 سنوات.
- الفئة العمرية -11-17 سنة.
- 25 مدربا ومدربة لمهارات اللغة الإنجليزية.
- ترشيح 5 منهم للمشاركة في الأولمبياد العالمي.
- حضور 6 محكمين للتدريب على إدارة المسابقات.
الأهداف
- تدريب الطلاب والطالبات على المشاركة في المنافسات المحلية والدولية.
- الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي الحديث.
- ترشيح أفضل الطلبة للمشاركة في الأولمبياد العالمي للغة الإنجليزية.
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