شكرا لقرائتكم خبر اختبار إنجليزية لـ90 طالبا وطالبة تمهيدا للأولمبياد العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لترشيح أفضل الطلاب والطالبات إلى الأولمبياد العالمي، بدأت أمس الأول في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أولمبياد اللغة الإنجليزية ELO العالمي 2023م، تحت عنوان Social Media؛ الذي يقام لأول مرة في المملكة، وتتنافس فيه الفرق العمرية للصغار (6 - 10)، والكبار (11 - 17)، وتنظمه إدارة النشاط الطلابي (للبنين والبنات)، ويستمر لمدة 3 أيام، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف ومشرف عام النشاط العلمي بالوزارة ومنسق أولمبياد اللغة الإنجليزية الدكتور رأفت جمبي ومساعدي المدير العام للشؤون التعليمية «بنين وبنات».

وأدى 92 طالبا وطالبة يمثلون 14 إدارة تعليمية اختبارا تحريريا في اللغة الإنجليزية تمهيدا لخوض منافسات الأولمبياد الذي يهدف إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي الحديث لدى الطلاب والطالبات من خلال تدريبهم وإشراكهم في المنافسات المحلية والدولية، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

ويهدف الأولمبياد لترشيح أفضل الطلبة الفائزين للمشاركة في الأولمبياد العالمي للغة الإنجليزية (ELO 2023)، الذي سيقام تحت شعار: (Social Media) في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 21 - 23 رمضان 1444هـ.

المشاركون







الطلاب والطالبات المتميزون.



الفئة العمرية - 6-10 سنوات.



الفئة العمرية -11-17 سنة.



25 مدربا ومدربة لمهارات اللغة الإنجليزية.



ترشيح 5 منهم للمشاركة في الأولمبياد العالمي.



حضور 6 محكمين للتدريب على إدارة المسابقات.



الأهداف