شكرا لقرائتكم خبر محاكاة مختزلة عن أجواء مطابخ رمضان في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدمت الهيئة عبر «سوق رمضان» محاكاة مختزلة ومكثفة عن أجواء رمضان من خلال 35 ركنا، تتوزع ما بين تقديم المخبوزات والحلويات والتمور والبهارات والبن والمكسرات والخضراوات والعسل، إضافة لوجود الألعاب والملابس والتحف، وتوفير مساحات لتنمية الهوايات، ومنطقة مخصصة للأطفال للتصوير والرسم والحناء، كما تثري الفعاليات تجارب الزوار، بتوفير مساحات للبيع تقدم الفرصة للبائعين المحليين لعرض منتجاتهم لمختلف شرائح المجتمع.
وتأتي فعاليات «سوق رمضان» ضمن باقة من الفعاليات الثقافية المتخصصة في تراث فنون الطهي بالمملكة، التي تسعى الهيئة من خلالها إلى التعريف بفنون الطهي والمطبخ السعودي، إلى جانب تعزيز القيمة التراثية والشعبية للمنتجات الغذائية التي تشتهر بها المملكة، ومنها تلك المتعلقة بشهر رمضان المبارك، إلى جانب دعم المنتجين السعوديين وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتشجيعهم لتطوير القطاع.
أهداف السوق:
- التعريف بفنون الطهي والمطبخ السعودي.
- تعزيز القيمة التراثية والشعبية للمنتجات الغذائية.
- التعريف بالسلع المتعلقة بشهر رمضان المبارك.
- دعم المنتجين السعوديين.
- تمكينهم من عرض منتجاتهم وتشجيعهم لتطوير القطاع.
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