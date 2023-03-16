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محاكاة مختزلة عن أجواء مطابخ رمضان في جدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف استعراض فنون الطهي المحلي والمنتجات الرمضانية في قالب يتناسب مع الشهر الفضيل، أطلقت هيئة فنون الطهي فعاليات «سوق رمضان» في حديقة بحيرة الأربعين بجدة التاريخية، الذي يستمر حتى 22 مارس لتقديم تجربة إثرائية عن الماضي وتفاصيل الحياة اليومية عند الأجيال السابقة في رمضان، وما يتبعها من عادات اجتماعية ارتبطت بالمائدة الرمضانية في المملكة.

وقدمت الهيئة عبر «سوق رمضان» محاكاة مختزلة ومكثفة عن أجواء رمضان من خلال 35 ركنا، تتوزع ما بين تقديم المخبوزات والحلويات والتمور والبهارات والبن والمكسرات والخضراوات والعسل، إضافة لوجود الألعاب والملابس والتحف، وتوفير مساحات لتنمية الهوايات، ومنطقة مخصصة للأطفال للتصوير والرسم والحناء، كما تثري الفعاليات تجارب الزوار، بتوفير مساحات للبيع تقدم الفرصة للبائعين المحليين لعرض منتجاتهم لمختلف شرائح المجتمع.

وتأتي فعاليات «سوق رمضان» ضمن باقة من الفعاليات الثقافية المتخصصة في تراث فنون الطهي بالمملكة، التي تسعى الهيئة من خلالها إلى التعريف بفنون الطهي والمطبخ السعودي، إلى جانب تعزيز القيمة التراثية والشعبية للمنتجات الغذائية التي تشتهر بها المملكة، ومنها تلك المتعلقة بشهر رمضان المبارك، إلى جانب دعم المنتجين السعوديين وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتشجيعهم لتطوير القطاع.

أهداف السوق:


  • التعريف بفنون الطهي والمطبخ السعودي.
  • تعزيز القيمة التراثية والشعبية للمنتجات الغذائية.
  • التعريف بالسلع المتعلقة بشهر رمضان المبارك.
  • دعم المنتجين السعوديين.
  • تمكينهم من عرض منتجاتهم وتشجيعهم لتطوير القطاع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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