حوارات حول دراسات وأبحاث الملكية الفكرية

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وتأتي المذكرة وفق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، والتي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع، من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفز تنافسية الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي؛ لتصبح المملكة رائدة في مجال الملكية الفكرية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون على إقامة برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتنفيذ الدراسات واستطلاعات الرأي العام في الموضوعات التي تهم الطرفين، والمساعدة في إعداد سياسات الملكية الفكرية.
وتنفذ الهيئة ممثلة بأكاديمية الملكية الفكرية برامج تدريبية متخصصة في الملكية الفكرية لمنسوبي المركز.
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