فعالية تلهم طلاب الصيدلة بجامعة نورة

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وسعت الفعالية التي أقيمت في مركز أبحاث العلوم الصحية بالجامعة، لتحفيز وإلهام طالبات وطلاب الصيدلة من خلال تسليط الضوء على أمثلة ملهمة من الصيادلة، الذين كان لهم سبق المبادرة والقيادة لمبادرات ذات أثر على المهنة والمجتمع، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.
وتضمنت الفعالية عددا من المحاضرات، قدمها نخبة من المتحدثين والمهتمين والخبراء في مجال الصيدلة، منها: (تحدي البدايات، تأسيس منارة نورة ومبادرة «نقدر» اللاربحية، تطوع الطلاب والأنشطة اللامنهجية)، كما اشتملت على 4 ورش عمل، حول التطوع الصحي وبناء الفريق، قوة استخدام صوتك، ريادة الأعمال تحت مظلة الصيدلة- مجال صناعة مستحضرات التجميل والعطور.
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