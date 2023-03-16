الإجازة تحمي القلب وتعزز الصحة النفسية للموظفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الإجازة علاج للصحة أكثر من كونها فترة راحة للموظفين، هذا ما يؤكده المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، مشيرا إلى أن الإجازة تسهم في الحد من فرص التعرض لأمراض القلب والأمراض النفسية حوالي 30%.

وأضاف المركز أن نحو 80% من الأشخاص الذين يحصلون على الإجازة بهدف الاسترخاء تتحسن عادات النوم لديهم، وأن الإجازة ولو كانت لمدة قصيرة لا تتجاوز يومين إلى 3 أيام تسهم في تعزيز الصحة النفسية وتحد من التوتر. كما أن الاستمتاع بالإجازة يحسن من صحة العظام ويساعد على امتصاص الكالسيوم وتحسين الطاقة والتفاؤل.

وأثبت علماء علم النفس أن قضاء بعض الوقت بعيدا عن الوظيفة والعمل يمكن أن يكون له فوائد صحية بدنية وعقلية، حيث تنخفض مستويات الضغط والتوتر عند الأشخاص الذين يأخذون إجازات بين حين وآخر، وينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب لديهم، كما يتميزون بامتلاك نظرة أجمل وأفضل لحياتهم، وحافز كبير لتحقيق الأهداف.

الفوائد الصحية للإجازة

