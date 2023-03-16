الإجازة تحمي القلب وتعزز الصحة النفسية للموظفين

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وأضاف المركز أن نحو 80% من الأشخاص الذين يحصلون على الإجازة بهدف الاسترخاء تتحسن عادات النوم لديهم، وأن الإجازة ولو كانت لمدة قصيرة لا تتجاوز يومين إلى 3 أيام تسهم في تعزيز الصحة النفسية وتحد من التوتر. كما أن الاستمتاع بالإجازة يحسن من صحة العظام ويساعد على امتصاص الكالسيوم وتحسين الطاقة والتفاؤل.
وأثبت علماء علم النفس أن قضاء بعض الوقت بعيدا عن الوظيفة والعمل يمكن أن يكون له فوائد صحية بدنية وعقلية، حيث تنخفض مستويات الضغط والتوتر عند الأشخاص الذين يأخذون إجازات بين حين وآخر، وينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب لديهم، كما يتميزون بامتلاك نظرة أجمل وأفضل لحياتهم، وحافز كبير لتحقيق الأهداف.
الفوائد الصحية للإجازة
- الحد من فرص التعرض لأمراض القلب
- الحد من التعرض للأمراض النفسية
- الاسترخاء وتحسين عادات النوم
- تعزيز الصحة النفسية والحد من التوتر
- تحسين صحة العظام
- المساعدة على امتصاص الكالسيوم
- تحسين الطاقة والشعور بالتفاؤل
- انخفاض ضغط الدم
- تحسين الصحة العاطفية
- تحسين الصحة البدنية
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