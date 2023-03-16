شكرا لقرائتكم خبر لوحات إرشادية بمواصفات حديثة لحدود أحياء جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة 70 لوحة لحدود الأحياء باستخدام اللوحات التعريفية والإرشادية لكل المرافق والخدمات، والتي تسهم في إضفاء الواجهة الحضارية والنقلة النوعية للمحافظة.

وبينت الأمانة أن اللوحات الجديدة تطبق المواصفات الفنية الحديثة من حيث الاستدلال على أهم معالم الحي وتحديد نقاط الجذب بالقرب من موقع اللوحة، بواسطة باركود يوضح المرافق والخدمات في المنطقة المحيطة.

يذكر أن لوحات حدود الأحياء صممت وفق معايير عالية لتلبية كل احتياجات الزوار لمدينة جدة من حيث المعلومات في نطاقات واجهة «روشن» والكورنيش الأوسط والحدائق والمماشي.

من جهة أخرى تجسد مقتنيات «تذكار جدة» ماضي جدة التاريخية بمئات الأعمال والمجسمات التراثية، وذلك في مساحة لا تتجاوز 20 م2. ويحاكي «تذكار جدة» الواقع القديم بمنطقة جدة التاريخية التي تعكس مزيجا من العراقة والأصالة بمعالمها الأثرية البديعة من المقتنيات المتمثلة في أعمال البيوت والرواشين وغيرها.

وتجسد التصاميم المعمارية الحجازية التي عملت على هيئة مجسمات من الحجر المنقري، والأعمال اليدوية المصنوعة محليا، الماضي البعيد؛ حيث الذكريات والتقاليد والتراث الثقافي لجدة التاريخية.

كما جذبت أعمال ابن وابنة جدة القديمة السياح إلى منطقة جدة التاريخية؛ بداية من السقا إلى المسمى بـ»العسة» الذي يمثل رجل الشرطة آنذاك، انتهاء بالعملات الورقية والمعدنية السعودية القديمة، والتحف التذكارية والهدايا المنوعة.

لوحات حدود الأحياء

