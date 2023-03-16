إلزام مطابخ المعيصم بتصحيح مخالفاتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاعلا مع ما نشرته «مكة» بعنوان «مطابخ الإعاشة.. معاناة بيئية في قلب المعيصم»، في عددها 7 فبراير الماضي، ألزمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية المطابخ المخالفة بتصحيح أوضاعها. وتلخصت المخالفات في حجم التشوه البصري الممتد عبر طريق حسين سرحان المعيصم الشمالي إلى تقاطع مسجد بن سرحان ومحطة دبي أويل. ووضعت البلدية ملصقات تحمل عبارة « مغلق «على كل الأبواب الخلفية للمطابخ في المنطقة المخالفة. وألزمت المطابخ بتصحيح المخالفات الخلفية، المتمثلة في إغلاق الارتدادات المساحية لها، حيث شرعت الأخيرة بأعمال الإزالة بشكل متسارع لإعادة الارتداد الخلفي، وفقا لتراخيص البناء دون تسوير ليكون محطة نقل وتنزيل وتحميل لكل مطبخ.

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