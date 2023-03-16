معالجة 40 ألف بلاغ تشوه بصري عبر «توكلنا خدمات»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 40 ألف طلب من بلاغات خدمة تحسين المشهد الحضري، تلقتها عبر تطبيق «توكلنا خدمات»، وذلك منذ إطلاق الخدمة في منتصف يوليو 2022 إلى نهاية أكتوبر من العام ذاته، إذ يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا». وأوضحت الوزارة أن عدد المستخدمين لخدمة الإبلاغ منذ إطلاقها عبر بوابة البلاغات في التطبيق تجاوز 14,610 مُستخدمين خلال 3 أشهر، وأظهرت البيانات التفصيلية للبلاغات تفاعلا مع جميع نقاط الخدمة، مثل أعمدة الإنارة، أرصفة، نظافة، هدم وبناء، حدائق ومتنزهات، حُفر، سيارات تالفة، وغيرها.

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