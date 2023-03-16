شكرا لقرائتكم خبر مليون استفسار للمظالم عبر وسائل التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت الاستفسارات التي تلقاها ديوان المظالم عبر وسائل التواصل المختلفة مليون استفسار منذ إطلاقها تباعا.

وأوضح الديوان أن الاستفسارات جاءت من أطراف الدعاوى وممثليهم أو من عموم المستفيدين من خدمات ديوان المظالم سواء عبر خدمات التواصل المستمر أو خدمات الدعم الفني.

ويتيح ديوان المظالم، إضافة إلى منصة «معين» الرقمية التابعة له، عددا من قنوات التواصل مع جمهور المستفيدين، وما تقدمه من أخبار ومواد منوعة، حيث يمكن للمستفيدين من خلالها طرح استفساراتهم ومقترحاتهم.

وجرى تخصيص كوادر مؤهلة؛ للتجاوب مع استفسارات المستفيدين وتفاعلهم، كما يحرص على التواصل والاهتمام مع كل ما يطرحه المستفيد عبر خدمات التواصل والدعم الفني.