شكرا لقرائتكم خبر أساور مجانية لأطفال المعتمرين والمصلين في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للحد من ضياع الأطفال، جهزت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، مبادرة نوعية وإبداعية والمتمثلة في «أساور الأطفال»، الهادفة إلى العناية بأطفال المعتمرين والمصلين، بحيث توزع الأساور المجانية على الأطفال فور زيارتهم مع ذويهم لمقرات الجمعية القريبة من الحرمين الشريفين، والتي تطبع بواسطة أجهزة مخصصة لطباعة الأساور، ويكتب عليها اسم الطفل وأرقام التواصل مع ذويه وتوضع على يده؛ لتسهيل التواصل والاتصال بذوي الطفل وتسليمه لهم في أقل وقت وجهد، باستخدام الرقم والاسم المسجلين على الأسورة.

وانطلقت هذه المبادرة من تحت أحد أهم مشاريع الجمعية «مركز رعاية الأطفال التائهين» وهو عبارة عن حضانة متخصصة في رعاية الأطفال، والتي تعمل على احتضان الطفل التائه والعناية به ورعايته، حتى يعود إلى ذويه سالما، كما يعمل فيه متخصصات في رياض الأطفال يديرون حضانة التائهين من الأطفال، بالتعاون مع قوة أمن الحج والعمرة في الشقين الرجال والنساء.

وتفتح الجمعية مكاتبها القريبة من الحرمين الشريفين لاستقبال الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الإبداعية؛ وذلك بالدور الرابع بالمكتب الرئيس بشركة مكة للإنشاء والتعمير، وفي مكتب الجمعية بالدور الأرضي بوقف الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، كما تستقبل الراغبين في مركز رعاية الأطفال التائهين التابع للجمعية تحت مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.

من جهة أخرى قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الأول سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي البيت العتيق من المعتمرين وضيوف الرحمن.

وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 24.960 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 1.400 مستفيدا، وتقديم التوعية الرقمية لـ 21.000 مستفيد، إلى جانب 100.950 مستفيدا من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 27.370 مستفيدا.

إلى ذلك رفعت وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام، حيث جندت الوكالة نحو 200 مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على 4000 عامل وعاملة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات المهندس أحمد بالعمش، أنه تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج قبل هطول الأمطار بربع ساعة، وكثفت الرئاسة جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفعال في عملية التجفيف، حيث بلغ عدد الآليات والمعدات 500 آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.

خدمات مقدمة للمعتمرين والمصلين:

