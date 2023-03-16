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%55 ممن يشربون مياه صنابير المنازل دخلهم مرتفع جدا

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- بواسطة أيمن الوشواش - يعتمد 45% من سكان السعودية المقيمين في المدن على مياه أنابيب المسكن كمصدر لمياه الشرب، في حين تبلغ هذه النسبة 21% للسكان المقيمين في الأرياف، طبقا لتقرير لوزارة الصحة بعنوان: «عوامل الخطر البيئية المسح الصحي العالمي للسعودية». ويعتمد21.5 % من سكان المدن على مرشحات المياه المنزلية، كوسيلة لمعالجة هذه المياه، في حين تبلغ هذه النسبة 12% في الأرياف.

أما من حيث مصدر مياه الشرب للسكان حسب مستوى دخلهم، فقد أظهر التقرير أن السكان ذوي الدخل المرتفع جدا بنسبة 55%، شكلوا النسبة الأكبر للمعتمدين على مياه أنابيب المسكن كمصدر للشرب.

أما السكان المعتمدون على المياه المعبأة كمصدر للشرب، فكان غالبهم من المقيمين في الأرياف بنسبة 59%، في حين يعتمد 44% من سكان المدن على المياه المعبأة كمصدر لمياه الشرب. في حين شكل السكان ذوو الدخل المنخفض النسبة الأكبر50% من المعتمدين على المياه المعبأة كمصدر للشرب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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