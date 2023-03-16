%55 ممن يشربون مياه صنابير المنازل دخلهم مرتفع جدا

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أما من حيث مصدر مياه الشرب للسكان حسب مستوى دخلهم، فقد أظهر التقرير أن السكان ذوي الدخل المرتفع جدا بنسبة 55%، شكلوا النسبة الأكبر للمعتمدين على مياه أنابيب المسكن كمصدر للشرب.
أما السكان المعتمدون على المياه المعبأة كمصدر للشرب، فكان غالبهم من المقيمين في الأرياف بنسبة 59%، في حين يعتمد 44% من سكان المدن على المياه المعبأة كمصدر لمياه الشرب. في حين شكل السكان ذوو الدخل المنخفض النسبة الأكبر50% من المعتمدين على المياه المعبأة كمصدر للشرب.
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