شكرا لقرائتكم خبر %55 ممن يشربون مياه صنابير المنازل دخلهم مرتفع جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتمد 45% من سكان السعودية المقيمين في المدن على مياه أنابيب المسكن كمصدر لمياه الشرب، في حين تبلغ هذه النسبة 21% للسكان المقيمين في الأرياف، طبقا لتقرير لوزارة الصحة بعنوان: «عوامل الخطر البيئية المسح الصحي العالمي للسعودية». ويعتمد21.5 % من سكان المدن على مرشحات المياه المنزلية، كوسيلة لمعالجة هذه المياه، في حين تبلغ هذه النسبة 12% في الأرياف.

أما من حيث مصدر مياه الشرب للسكان حسب مستوى دخلهم، فقد أظهر التقرير أن السكان ذوي الدخل المرتفع جدا بنسبة 55%، شكلوا النسبة الأكبر للمعتمدين على مياه أنابيب المسكن كمصدر للشرب.

أما السكان المعتمدون على المياه المعبأة كمصدر للشرب، فكان غالبهم من المقيمين في الأرياف بنسبة 59%، في حين يعتمد 44% من سكان المدن على المياه المعبأة كمصدر لمياه الشرب. في حين شكل السكان ذوو الدخل المنخفض النسبة الأكبر50% من المعتمدين على المياه المعبأة كمصدر للشرب.