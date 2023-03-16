ضبط 4.6 ملايين قرص إمفيتامين داخل أدوات صحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدى رجال مكافحة المخدرات لمحاولة تهريب 4.6 ملايين قرص إمفيتامين مخبأة في شحنتي أدوات صحية عبر ميناء جدة الإسلامي. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 4,693,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنتي أدوات صحية عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبلها في محافظة جدة، وهو وافد من الجنسية الأردنية، وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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