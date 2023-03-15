اخبار السعوديه

السعودية تعزي ملاوي وموزمبيق في ضحايا الإعصار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم تعزي ملاوي وموزمبيق في ضحايا الإعصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية لحكومتي جمهورية ملاوي، وجمهورية موزمبيق، وذوي ضحايا الإعصار الذي ضرب البلدين، وأدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت الوزارة، تضامن المملكة مع شعبي وحكومتي جمهورية ملاوي، وجمهورية موزمبيق، في هذا المصاب، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والأمن والسلامة للبلدين الصديقين.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا