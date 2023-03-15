شكرا لقرائتكم ضبط 3 متسولين منهم أردنية تستعطف المصلين بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام رصد وضبط 3 متسولين بمنطقة حائل، ضمن حملاته الميدانية لرصد وضبط المتسولين في جميع أنحاء المملكة، تحت شعار معًا نكافح التسول.

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر تويتر: تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بطريقة مباسرة أمام المحلات التجارية.

وتابع: تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية الأردنية يرافقها طفلان قامت بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.

واضاف: رصد وضبط مواطنة، قامت بالتسول بشكل مباشر.

الإبلاغ واجب وطني

وذكّر الأمن العام بأهمية الإبلاغ عن حالات التسول لأنه واجب وطني على رقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.