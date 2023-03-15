شكرا لقرائتكم وزير الإعلام لنظرائه العرب: نتطلع لوضع آليات رافضة للمحتوى المخالف لمبادئنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شارك معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عُقدت دورته الـ 16 في دولة الكويت، اليوم، برئاسة جمهورية العراق، وبمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء بالمكتب.

وفي كلمته خلال الاجتماع نقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لأصحاب المعالي وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية المشاركة في الاجتماع؛ كما قدم معاليه الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

تطوير الإعلام العربي

وأوضح معالي وزير الإعلام، أن الاجتماع يأتي امتداداً للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، ويناقش أبرز التحديات الإعلامية التي تواجهها الدول العربية، في ضوء التطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع الإعلام في مختلف القطاعات.

وأكد معالي الأستاذ سلمان الدوسري، أهمية توظيف العمل الإعلامي لتعزيز ثقافة الحوار، والتعاون، والتسامح، واحترام القيم والثقافات الأخرى، واعتبار تنوعها سبيلا لتحقيق الازدهار للشعوب، والتأكيد على احترام القيم، وحق المجتمع في حماية وصون قيمه وثقافته الخاصة.

موقف عربي موحد

ولفت معاليه إلى أهمية تبني موقف عربي موحد لمواجهة ما تبثه بعض المنصات الإعلامية الدولية من محتوى مخالف، يتعارض مع المبادئ الإسلامية، ولا يحترم قيم وأخلاقيات المجتمعات العربية، ووضع آليات تنفيذية مشتركة واضحة لبلورة موقف الدول العربية الرافض للمحتوى المخالف لمبادئ مجتمعاتنا وثقافتنا، ومتابعة مدى التزام هذه المنصات بضوابط النشر في دولنا، واتخاذ إجراءات موحدة في حال مخالفتها لأي من هذه الضوابط.

وأكد معالي الأستاذ سلمان الدوسري، التزام وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية بدعم جهود تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك بما يحقق آمال وطموحات قياداتنا وشعوبنا العربية، مقدماً الشكر لأعضاء اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وقطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على جهودهم المبذولة للتحضير لهذا الاجتماع من خلال إعدادهم التوصيات ومشاريع القرارات وجدول الأعمال.