شكرا لقرائتكم إرشادات هامة لتجنب خطر انزلاق المركبة أثناء الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح لقائدي المركبات خلال هطول الأمطار، محذرة من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: إن انزلاق المركبة أثناء هطول الأمطار يحدث لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.

ترك مسافة آمنة

ونصحت الإدارة، بترك مسافة آمنة مع المركبات الأخرى، وفي حال انعدام الرؤية يتم استخدام إشارات التنبيه، مع التمهل وتخفيف السرعة وتجنب برك وتجمعات المياه.