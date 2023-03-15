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سارعوا بترخيص الأسلحة قبل انتهاء المهلة المحددة

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شكرا لقرائتكم سارعوا بترخيص الأسلحة قبل انتهاء المهلة المحددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا الأمن العام، كل من يمتلك أسلحة إلى سرعة ترخيصها قبل انتهاء المهلة المحددة، بتاريخ 16/ 10/ 1444هـ؛ وذلك لتجنب إيقاع العقوبات الواردة بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.

عقوبات بالغة

وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر موقع تويتر: أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا وبغرامة لا تزيد على 6000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته سلاحًا ناريًّا فرديًّا أو ذخيرة دون ترخيص.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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