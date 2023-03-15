شكرا لقرائتكم سارعوا بترخيص الأسلحة قبل انتهاء المهلة المحددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا الأمن العام، كل من يمتلك أسلحة إلى سرعة ترخيصها قبل انتهاء المهلة المحددة، بتاريخ 16/ 10/ 1444هـ؛ وذلك لتجنب إيقاع العقوبات الواردة بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.

عقوبات بالغة

وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر موقع تويتر: أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا وبغرامة لا تزيد على 6000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته سلاحًا ناريًّا فرديًّا أو ذخيرة دون ترخيص.