شكرا لقرائتكم السعودية تظفر بـ 5 شهادات تميز في قمة مجتمع المعلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حققت المملكة 5 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS 2023″، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات وانعقدت أعمالها بمدينة جنيف في سويسرا؛ وذلك نظير تميّز مشاريعها الابتكارية، ليرتفع مجموع شهادات التميز التي حصلت عليها المملكة إلى 35 شهادة تميز.

منصة التعليم الإلكتروني

ومن ضمن الحاصلين على شهادة التميز “منصة التعليم الإلكتروني المبتكرة” من جامعة حائل.

وتعمل المنصة بخصائص الذكاء الاصطناعي، وتتيح الجامعة من خلالها الدورات التدريبية لمنسوبيها والطلبة والمجتمع (طلابًا، موظفين، عاطلين عن العمل) والتي بتدشينها وتطبيقها على أرض الواقع، ستوفر المحتوى التدريبي.

وتسهم المنصة في مساعدة المشتركين برسـم المسـار لتطوير المعرفة، استنادًا إلى ميولهم الشخصية، وتقيس مدى التقدم في المعرفة، وتقـدم الاقتراحات لتطوير المعرفة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لكل مستفيد منها.

ويهدف المشروع إلى إعداد وتأهيل أفراد المجتمع لسوق العمل وتنمية قادة المجتمع والقدرات.

المنصة تستسقي بياناتها من قاعدة بيانات مركزية توفر الأدوات اللازمة لإدارة الدورة التعليمية بطريقة إلكترونية متكاملة للمستفيد، مزودة بأحدث التقنيات بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وقابلة للتوسيع وقابل للتطوير.

زيادة الإنتاجية

وتعمل المنصة على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية مع إمكانية تطوير كفاءة وقدرات النظام الأساسي بأقل جهد وتكلفة.

كما توفر حفظ البيانات التاريخية؛ لمتابعة جميع الأحداث على المنصة والتي لها دور فعال في تحليل هذه البيانات وتقييم الأداء وتسهيل عملية اتخاذ القرار في تحسين تجربة التعلم الإلكتروني.

وتتميز المنصة بأدوات الاتصال والتفاعل المباشر مع المستفيدين لتلقي الاقتراحات والأفكار والشكاوى ومتابعتها.