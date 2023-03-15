سيول واحتجازات وفيضان لسدود بالباحة

هطلت أمطار غزيرة على منطقة الباحة، شملت محافظات المنطقة كافة سراة وتهامة، فيما شهدت محافظتا المخواة وبلجرشي النسبة الأعلى في قوة الأمطار التي تسببت بإغلاق العقبات والطرق الرئيسية والداخلية، وأدت قوة السيول إلى طمر الطرق بالمياه وتوقف الحركة تمامًا، فيما شهدت المخواة مرور مياه عدة أودية من فوق جسور للطرق، في واقعة لم تشهدها المحافظة منذ أكثر من 20 عامًا، فيما هرعت الجهات الأمنية والخدمية للوقوف على عدد من المواقع ومتابعة البلاغات التي تردهم والتعامل معها لرفع أي ضرر، بينما احتجزت سيول المخواة العديد من الأهالي داخل سيارات أو سحبها السيل دون أضرار بشرية.

وشهد عدد من العقبات تساقطًا للصخور بشكل كبير مما حدا بالجهات الأمنية إلى إغلاقها أمام المواطنين، كذلك شهد الدائري الجديد تساقطًا للصخور مما أدى إلى عرقلة حركة السير، وفاضت العديد من السدود منها الأحسبة والجنابين وثراد، وانعدمت الرؤية بشكل شبه كامل في العديد من محافظات السراة بسبب الضباب الكثيف.

سقوط وانهيارات

تنفست طرق محافظة الدائر شرق جازان الصعداء بعد الأمطار، واستعادت نشاطها، بعد إغلاق استمر نحو 48 ساعة، إذ واصلت بلدية محافظة الدائر أعمالها في فتح الطرق والأماكن المتضررة، جراء موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة والقرى الجبلية التابعة لها، وشهدت انهيارات صخرية وانجراف كميات من الأتربة والصخور، بسبب الكميات الكثيفة وارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وقامت البلدية بفتح الطرقات التي شهدت انهيارات وسقوطا للأتربة والصخور في وادي قيار ووادي حيد الشدان ووادي الجنية، وتمهيد طرق المدارس بالمضبعة وآل علي، التي عادت للعمل بعد يومين من تعليقها، وتنظيف الأحياء داخل المحافظة وخارجها في القرى والهجر والمراكز، وباشرت إدارة الخدمات ممثلة في قسم الحركة والصيانة تنظيف وصيانة طريق جبل حراز والغادي والجبيل وخاشر، وإزاحة الصخور والأتربة، ليسهل معها حركة مرور السيارات.

تأهيل وإصلاح

أكد رئيس البلدية المهندس وليد محمد معافا أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة لمواجهة أي أضرار ناتجة عن الأمطار الغزيرة وتعمل على الإصلاح والتأهيل عن طريق معدات البلدية، مبينا أنه وجه المختصين في البلدية بتسخير جميع الطواقم البشرية والآلية لمعالجة الآثار الناجمة عن الحالة المطرية، وداعيًا المواطنين والمقيمين عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الهاتف 940.

حلول عاجلة

تسببت الأمطار والسيول إلى حفر ودمار للطبقات الإسفلتية أمام مقر نادي نجران الرياضي بالحضن مما تسبب في إعاقة مرور المركبات، ودعا مدير المركز الإعلامي بنادي نجران سالم آل كليب الجهات المسؤولة إلى المسارعة بوضع الحلول العاجلة والسريعة وزفلتة الجهة المقابلة لمقر النادي وإزالة التشوه البصري من أمام وجهة رياضية مهمة.

وشهدت منطقة عسير، أمس، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، شملت تأثيراتها، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، شملت مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.