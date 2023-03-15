برنامج ومبادرة للتوعية بخطر المخدرات في تعليم المزاحمية وضرما

ويهدف برنامج "درع" الذي قدمه مشرف التوجيه الطلابي بمكتب تعليم المزاحمية وضرما سعود سعد السبيعي إلى تدريب الموجهين الطلابيّين لتنمية مهارات الوقاية، رفع مستوى الوعي والإدراك حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والحماية الاستباقية للطلاب من الوقوع في المخدرات من خلال تنمية مهارات الوقاية لدى الموجه الطلابي وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب.
كما أطلق مكتب تعليم المزاحمية وضرما أمس المرحلة الثالثة من مبادرة ”نبيه”، من خلال إقامة ورش توعوية لطلاب المرحلة الثانوية بمدارس المزاحمية وضرما والتي تهدف لتعزيز مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب وتعريف الطلاب بأساليب الرفض وتدريبهم على المهارات الحياتية وتعزيزها لديهم.
وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لرفع الوعي لديهم الطلاب بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب إغرائهم بالمخدرات والمساهمة في التحصين والحماية من الوقوع في تعاطي المخدرات بين الطلاب والطالبات.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "نبيه" تنطلق من أهمية تحقيق الأهداف ومن ذلك تعزيز القيم والمهارات لدى الطلبة وإكسابهم مهارات السلوك التوكيدي والاتصال ومهارات التفكير الناقد بما يعينهم على مواجهة المشكلات وحماية أنفسهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها وتأهليهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتحقيق طموحاتهم وفق رؤية المملكة 2030.
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