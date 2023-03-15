4 مشاريع بحثية للمواصفات والمقاييس

بدأت مختبرات المواصفات والمقاييس تنفيذ 4 مشاريع بحثية شملت مخاطر سائل الفضفاض وطرق الوقايـة منـه، وتطوير وتصميم كراسي ذكية لذوي الإعاقات في الحرم المكي الشريف، دراسة مناسبة أجواء المملكة للمواد المضافة «المساعدة على التحلل» وتصميــم مقابس كهربائيــة تتناســب مع مقادير متفاوتة مــن التيار. ويهدف مركز البحوث والدراسات بالمواصفات السعودية إلى تشجيع ودعم البحث العلمي وتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل نشاط البحث العلمي في الهيئة، بما يسهم في تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في أنشطة التقييس وليكون نواة للتأصيل العلمي لإعداد المواصفات القياسية السعودية وتطويرها خلال العام الماضي 1443.



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