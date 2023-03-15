معالجة 40 ألف بلاغ لتحسين المشهد الحضري

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه تمت معالجة أكثر من 40 ألف طلب، من بلاغات خدمة تحسين المشهد الحضري، عبر تطبيق «توكلنا خدمات»، وذلك منذ إطلاق الخدمة في منتصف يوليو 2022 إلى نهاية أكتوبر من العام ذاته، إذ يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا». وأوضحت أن عدد المُستخدمين لخدمة الإبلاغ منذ إطلاقها، عبر بوابة البلاغات في تطبيق «توكلنا خدمات»، تجاوز 14.610 مُستخدمين خلال ثلاثة أشهر، وأظهرت البيانات التفصيلية للبلاغات تفاعلاً مع جميع نقاط الخدمة، مثل «أعمدة الإنارة، أرصفة، نظافة، هدم وبناء، حدائق ومتنزهات، حُفر، سيارات تالفة.. وغيرها».



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