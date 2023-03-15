إحباط تهريب 4.6 ملايين قرص مخدر

سيول واحتجازات وفيضان لسدود بالباحة هطلت أمطار غزيرة على منطقة الباحة، شملت محافظات المنطقة كافة سراة وتهامة، فيما شهدت محافظتا المخواة وبلجرشي النسبة الأعلى في قوة... الباحة : منصور محمد وجازان : عبدالله سهل ونجران: قاسم الكستبان وأبها : عوض فرحان الباحة : منصور محمد وجازان : عبدالله سهل ونجران: قاسم الكستبان وأبها : عوض فرحان 23 شعبان 1444 هـ 23 شعبان 1444 هـ برنامج ومبادرة للتوعية بخطر المخدرات في تعليم المزاحمية وضرما أطلق مكتب تعليم المزاحمية وضرما التابع لتعليم منطقة الرياض ممثلا بالتوجيه الطلابي اليوم، المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي تنمية... سعود الخزيم سعود الخزيم 23 شعبان 1444 هـ 23 شعبان 1444 هـ 4 مشاريع بحثية للمواصفات والمقاييس بدأت مختبرات المواصفات والمقاييس تنفيذ 4 مشاريع بحثية شملت مخاطر سائل الفضفاض وطرق الوقايـة منـه، وتطوير وتصميم كراسي ذكية لذوي... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 23 شعبان 1444 هـ 23 شعبان 1444 هـ "أكثر من صيدلي" بنسخته التاسعة في جامعة الأميرة نورة نظَّمت كلية الصيدلة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، فعالية "أكثر من صيدلي" بنسختها التاسعة، استهدفت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 شعبان 1444 هـ 23 شعبان 1444 هـ معالجة 40 ألف بلاغ لتحسين المشهد الحضري كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه تمت معالجة أكثر من 40 ألف طلب، من بلاغات خدمة تحسين المشهد الحضري، عبر تطبيق... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 23 شعبان 1444 هـ 23 شعبان 1444 هـ 4 آلاف مخالفة للوائح الغطاء النباتي أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، رصد وتسجيل 4047 مخالفة بيئية منذ تأسيسه طبقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 23 شعبان 1444 هـ 23 شعبان 1444 هـ نشاط بأسواق المواشي في عسير قرب رمضان تشهد أسواق المواشي في منطقة عسير مع قرب حلول شهر رمضان حركة بيع وشراء نشطة، حيث تُعد اللحوم الطازجة من أهم المواد الغذائية التي تدخل... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 23 شعبان 1444 هـ 23 شعبان 1444 هـ

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