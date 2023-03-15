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سيول واحتجازات وفيضان لسدود بالباحة
هطلت أمطار غزيرة على منطقة الباحة، شملت محافظات المنطقة كافة سراة وتهامة، فيما شهدت محافظتا المخواة وبلجرشي النسبة الأعلى في قوة...
برنامج ومبادرة للتوعية بخطر المخدرات في تعليم المزاحمية وضرما
أطلق مكتب تعليم المزاحمية وضرما التابع لتعليم منطقة الرياض ممثلا بالتوجيه الطلابي اليوم، المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي تنمية...
4 مشاريع بحثية للمواصفات والمقاييس
بدأت مختبرات المواصفات والمقاييس تنفيذ 4 مشاريع بحثية شملت مخاطر سائل الفضفاض وطرق الوقايـة منـه، وتطوير وتصميم كراسي ذكية لذوي...
"أكثر من صيدلي" بنسخته التاسعة في جامعة الأميرة نورة
نظَّمت كلية الصيدلة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، فعالية "أكثر من صيدلي" بنسختها التاسعة، استهدفت...
معالجة 40 ألف بلاغ لتحسين المشهد الحضري
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه تمت معالجة أكثر من 40 ألف طلب، من بلاغات خدمة تحسين المشهد الحضري، عبر تطبيق...
4 آلاف مخالفة للوائح الغطاء النباتي
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، رصد وتسجيل 4047 مخالفة بيئية منذ تأسيسه طبقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة...
نشاط بأسواق المواشي في عسير قرب رمضان
تشهد أسواق المواشي في منطقة عسير مع قرب حلول شهر رمضان حركة بيع وشراء نشطة، حيث تُعد اللحوم الطازجة من أهم المواد الغذائية التي تدخل...
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 4.6 ملايين قرص مخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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