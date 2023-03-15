نشاط بأسواق المواشي في عسير قرب رمضان

وتتعالى نداءات الباعة على مواشيهم المعروضة للبيع، حيث يفضل البعض شراء الأغنام من الضان والماعز، وآخرون يقبلون على لحوم البقر والجمال، كما يعمد بعض المشترين إلى المشاركة مع أفراد آخرين في شراء العجول والحواشي وتقاسم لحومها بالتساوي.
وتُعد منطقة عسير من أهم مناطق المملكة في إنتاج اللحوم والدواجن، نظراً لاختلاف تضاريسها وتنوع مناخها، واكتسابها لأكبر نسبة على مستوى المملكة من الغطاء النباتي، حيث تشكل ما نسبته 60 من نسبة الغطاء النباتي في المملكة، مما يساعد مربي المواشي على تربيتها والمتاجرة بها.
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