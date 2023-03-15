35 اتفاقية في ملتقى السياحة السعودي

أكد رئيس اللجنة المنظمة لملتقى السياحة السعودي المهندس حمزة ناصر، أن الملتقى حقق نجاحات فاقت التوقعات، من خلال إبرام أكثر من 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم، سيكون لها أثرها الواضح على السياحة الداخلية في المدى القريب، وستشكل نقطة تحول للسياحة الداخلية. وأشار إلى أن هنالك العديد من الاتفاقيات الأخرى بين العديد من شركات القطاع الخاص، مؤكداً أنه بختام الملتقى ستكون هنالك الكثير من الأهداف التي تم تحقيقها، مشيداً بالدعم الكبير الذي تجده السياحة الداخلية، والملتقى بشكل عام من القطاع الحكومي.

وأوضح ناصر أن الملتقى بتنظيم مجموعة 4M event، تشارك فيه 350 علامة تجارية تحت شعار “بابك للسياحة"، أقيم بهدف الإسهام في نمو واستدامة القطاع السياحي الوطني، وإنشاء نقطة التقاء رئيسة، وتوفير فرص التواصل المباشر، وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسين في قطاعي السفر والسياحة، كما سيُسهم في الترويج للوجهات والبرامج والتجارب والباقات والمنتجات السياحية السعودية أمام الزوّار من داخل المملكة وخارجها.

وفي ختام حديثه، أشاد المهندس حمزة ناصر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة السعودية للسياحة، ولجميع العاملين في ملتقى السياحة السعودي، مقدماً شكره للعلامات التجارية التي تواجدت وقدمت صورة نموذجية للسياحة الداخلية، ولجميع المتحدثين في الجلسات والمنتديات التي أقيمت خلال الملتقى وإثرائهم بالرأي والتجارب.