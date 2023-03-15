تكريم رواد العمل الاجتماعي الفائزين بجائزة الأميرة صيتة

تحت رعايةِ خادمِ الحرمين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز، وبحضور أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، كرَّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميزّ في العمل الاجتماعي المهندس أحمد الراجحي، الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي بدورتها العاشرة لعام 2022م البالغ عددهم 12 فائزًا، وذلك في قاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية.

وقال الراجحي في كلمته خلال الحفل: "حينما نتأمل الأميـرة صيتـة بنــت عبدالعزيــز -رحمهــا الله- في أثنـاء حياتهـا؛ فإننا نقف اعتزازًا وتقديرًا لجهودها الإنسانية المخلصة، وعطائها السخي الممتد، وروحها التي بذلتها للخير"، مشيرًا إلى أن جائـزة الأميـرة صيتـة تأتي امتـدادًا لسيرتها العطرة، وتوثـيقًا لمسـيرتها الخيـِّرة علـى مدى عشـر سـنوات، واعتزازًا بدورها الإنساني والوطني الذي نفتخر به.

وأضاف أن الجائزة تكرِّم بعد مرور 10 سنوات (115) فائزًا، وتقدِّم (22) برنامجًا في جميع مناطق المملكة، واستفاد منها أكثر من (30.000) ألف مستفيد، وهذا مؤشر مهم على قيمة الجائزة في المجتمع، ودورها الريادي في البذل والعطاء.

وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تمكين الأفراد ومنظمات القطاع غير الربحي من المشاركة في التنمية الوطنية الشاملة، حيث تمثّل لنا جائزة الأميرة صيتة منطلقًا مهمًّا في دعم المبادرات الرائدة والمتميزة، ورفع مستوى التنافسية للجودة والابتكار. ثم شاهد سموُّه والحضور فيلمًا يحكي مسيرة الجائزة خلال عشر سنوات.

بعد ذلك أكد الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث - في كلمته- أن الجائزة في عامها العاشر أصبحت علامة فارقة في تاريخ ومفهوم العمل الاجتماعي، ويشهد لها على ذلك تنوعها في موضوعات دوراتها؛ مما يعكس مواكبتَها روحَ ومتطلبات العصر، واستهدافها جميعَ مناطق المملكة بالزيارات الميدانية المباشرة؛ مما يعكس اهتمامها بكل شرائح المجتمع، ووصولها لكل الفئات العمرية، ويدل على انتشارها وتفاعلها مع الجميع، والأهم تماشيها خطوةً بخطوة مع رؤية دوت الخليج والإسهام في تحقيق مستهدفاته.

ثم استعرض الدكتور المغلوث مسيرة الجائزة في أرقام، حيث بلغت دورات الجائزة (10) دورات، بواقع (6) فروع، أما الأعمال المتقدمة فبلغت (4075)، والأعمال المرشحة (2117)، بينما بلغ عدد الفائزين بالجائزة (115) بقيمة (53.5 مليون ريال)، وهذا فقط للجائزة الكبرى بينما هناك 4 جوائز اجتماعية ومراكز اجتماعية وملتقيات سنوية، معلنًا عن جديد هذا العام لجائزة؛ وهو ملتقى دراية بنسخته الثانية المقام من 26 - 28 / 9 / 2023 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

بعد ذلك تم تكريم رؤساء مجلس أمناء الجائزة السابقين وهم: الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسليمان بن سعد الحميد، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والدكتور علي بن ناصر الغفيص، والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ثم تكريم الفائزين بالجائزة التي حملت عنوان (الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي) وتخلله فيلم عنهم وهم : هيئة التراث بوزارة الثقافة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أوقاف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، مؤسسة مجتمع جميل الأهلية، الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)، المهندس عثمان بن حمد الخويطر، محمد بن مرعي آل خريم، شركة الفوزان القابضة، شركة صالح بن حسين آل سلامة، مؤسسة عالم صافولا، معرض "مشكاة".